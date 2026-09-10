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Опубликовано 10 сентября, 11:02

Подросток с игрушечным автоматом напугал жителей Владивостока у школы

Обложка © Telegram / DPS VL

Обложка © Telegram / DPS VL

Жителей Владивостока вечером 9 сентября встревожил человек в военной форме с предметом, похожим на автомат, возле школы №56 на Народном проспекте. После сообщений в соцсетях ситуацию проверила полиция — выяснилось, что «вооружённым» прохожим оказался 13-летний подросток с игрушкой в руках.

По данным УМВД России по Приморскому краю, школьник купил «автомат» и костюмированную военную форму для игр с друзьями. Никакого настоящего оружия при нём не было.

Полицейские провели профилактическую беседу с подростком и его законным представителем. Правоохранители установили, что противоправных действий несовершеннолетний не совершал.

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Ранее Life.ru рассказывал, как в Мюнхене полицейский выстрелил в 14-летнего подростка с реалистичной копией пистолета. Прохожий сообщил правоохранителям о человеке с предметом, похожим на настоящее оружие, после чего на место направили около 80 сотрудников. Позже выяснилось, что у школьника была страйкбольная копия Beretta 92.

Все о происшествиях, задержаниях и работе правоохранителей — читайте в разделе «Криминал» на Life.ru.

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Александра Мышляева
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