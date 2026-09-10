Подросток с игрушечным автоматом напугал жителей Владивостока у школы

Жителей Владивостока вечером 9 сентября встревожил человек в военной форме с предметом, похожим на автомат, возле школы №56 на Народном проспекте. После сообщений в соцсетях ситуацию проверила полиция — выяснилось, что «вооружённым» прохожим оказался 13-летний подросток с игрушкой в руках.

По данным УМВД России по Приморскому краю, школьник купил «автомат» и костюмированную военную форму для игр с друзьями. Никакого настоящего оружия при нём не было.

Полицейские провели профилактическую беседу с подростком и его законным представителем. Правоохранители установили, что противоправных действий несовершеннолетний не совершал.