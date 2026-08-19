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19 августа, 14:36

В Мюнхене полицейский выстрелил в подростка с игрушечным пистолетом

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / VGV MEDIA

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / VGV MEDIA

Полицейский в Мюнхене тяжело ранил 14-летнего школьника, который держал в руках реалистичную страйкбольную копию пистолета. Подростка доставили в больницу и прооперировали, сейчас его состояние оценивается как стабильное, пишет издание Merkur.

Инцидент произошёл вечером 18 августа в районе Швабинг. Перед этим прохожий сообщил полиции о человеке, который открыто держит на улице предмет, похожий на огнестрельное оружие. На поиски направили около 80 сотрудников. Подростка обнаружили полицейские в гражданской одежде.

По версии правоохранителей, они потребовали бросить пистолет, однако школьник повернулся к ним, продолжая держать его в руках. После этого один из сотрудников выстрелил и попал юноше в верхнюю часть тела. Позже выяснилось, что в руках у него была страйкбольная копия, которую, по словам представителя полиции Томаса Шелшорна, практически невозможно было визуально отличить от настоящей Beretta 92 калибра 9 мм.

Баварское управление уголовной полиции теперь проверяет правомерность применения табельного оружия. Прокуратура Мюнхена также начала предварительную проверку, при этом выстреливший полицейский на данный момент проходит по делу как свидетель, а не подозреваемый.

Сам школьник — гражданин Турции, приехавший в Германию вместе с родителями в 2023 году. Его заявление о предоставлении убежища было отклонено, однако этот статус напрямую с обстоятельствами стрельбы полиция не связывает.

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Татьяна Миссуми
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