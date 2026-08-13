Дети на площадке во дворе нашли британскую гранату времён Второй мировой
NDR: В Германии дети обнаружили гранату времён Второй мировой на площадке
Дети из коммуны Дётлинген в Германии отправились на поиски клада с металлоискателем, однако вместо этого обнаружили на игровой площадке боеприпас времён Второй мировой войны. Об этом сообщила телерадиокомпания NDR со ссылкой на полицию.
После обнаружения находки территорию сразу оцепили. Прибывшие специалисты определили, что найденный предмет является британской миномётной гранатой.
Боеприпас вывезли специалисты. Его должны безопасно уничтожить.
Ранее на юго-западе Франции лесной пожар привёл к неожиданной находке — огонь обнажил неразорвавшиеся боеприпасы времён Второй мировой войны. Из-за этого возвращение эвакуированных жителей пришлось отложить.
Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / SergeyKPI