Выстрелил сверстнице в лицо: 15-летний школьник из Петербурга избежал СИЗО

15-летний школьник в Петербурге выстрелил своей сверстнице прямо в лицо из травматического пистолета. Девушка получила ранение, которое из-за опасности для жизни квалифицировали как тяжкий вред здоровью, а самого подростка отправили под домашний арест. Об этом сообщили в Объединённой пресс-службе судов города.

Произошло всё 3 сентября в комнате по месту жительства школьника. По версии следствия фигурант 2011 года рождения, умышленно направил травматический пистолет «ОСА» бесствольной конструкции в сторону лица Г., 2010 года рождения, и нажал на спуск. Полученное девушкой огнестрельное ранение следствие квалифицировало как тяжкий вред здоровью. Задержали подростка 4 сентября, после чего ему предъявили обвинение по п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ.

Признавать вину полностью подросток не стал — свою причастность он подтвердил лишь частично. В СИЗО подросток отправляться не хотел и просил суд выбрать домашний арест либо другую более мягкую меру. Опасения следствия были связаны с возможностью побега, давления на потерпевшую и других участников процесса, уничтожения доказательств и продолжения преступной деятельности. Кроме того, правоохранители предполагали, что оружие могло быть получено незаконным путём.

Суд счёл причастность школьника к преступлению обоснованной. В подтверждение этого были представлены показания свидетелей и обвиняемого, а также другие материалы дела, которые согласуются между собой. При выборе меры пресечения суд учёл возраст подростка и его обстоятельства. Несовершеннолетний ранее не судим, впервые привлекается к уголовной ответственности, является гражданином России, постоянно живёт и зарегистрирован в Петербурге вместе с матерью и продолжает учиться в школе.

Также он сам обратился в полицию, а оружие, из которого был произведён выстрел, не приобретал. В итоге Выборгский районный суд Петербурга не стал отправлять несовершеннолетнего под стражу. Школьнику назначили домашний арест, который будет действовать до 3 ноября 2026 года.

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