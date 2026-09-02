Обвиняемому в убийстве учительницы школьнику продлили арест до 25 ноября

Девятикласснику, обвиняемому в убийстве своего классного руководителя Олеси Багуты в Добрянке Пермского края, продлили содержание под стражей ещё на три месяца — до 25 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе Добрянского судебного района.

Решение принял Добрянский районный суд. Постановление пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

Одновременно решается вопрос, где будет рассматриваться уголовное дело по существу. Защита попросила направить материалы в Пермский краевой суд для определения территориальной подсудности.

Трагедия произошла утром 7 апреля у школы №5 в Добрянке. По версии следствия, 17-летний ученик напал на своего классного руководителя Олесю Багуту. Педагога госпитализировали, однако спасти её не удалось.

Подростку предъявили обвинение в убийстве и отправили в СИЗО. Олеся Багута преподавала русский язык и литературу, была завучем школы и почти 30 лет работала в системе образования.

Ранее Life.ru сообщал, что после задержания подростка суд первоначально заключил его под стражу на два месяца. Позднее Пермский краевой суд оставил это решение без изменений.