На Урале начали судить восьмерых фигурантов дела об «адской мойке»

В Екатеринбурге начался суд над участниками банды, которая похищала людей, пытала их на автомойке и вымогала деньги. Жертвами группировки стали 15 человек, в том числе подростки, сообщили в пресс-службе судов Свердловской области.

По версии следствия, преступная организация действовала в Каменске-Уральском с 2024 по 2025 год. Потерпевших силой увозили на автомойку, избивали, истязали и заставляли отдавать крупные суммы. Некоторых также грабили.

Как пишет E1.ru, предполагаемый организатор банды Александр Лачугин занимался нелегальной скупкой металла и создал сеть дропперов. Для вывода денег использовались банковские карты других людей, в том числе несовершеннолетних. Тех, кто отказывался участвовать в махинациях или присваивал средства, вывозили на мойку и заставляли выплачивать долги под угрозами расправы.

Среди обвиняемых оказался бывший инспектор ГИБДД Всеволод Чемезов. По материалам дела, он помогал участникам группировки, запугивая жертв своим служебным положением. В феврале 2026 года экс-полицейский передал организатору информацию о расположении постов Госавтоинспекции, благодаря чему тот смог скрыться и уничтожить часть улик.

История получила огласку после появления видеозаписи издевательств над двумя студентками. Девушек заставили раздеться, избивали и обливали ледяной водой и автомобильной пеной. После публикации кадров правоохранители обнаружили другие преступные эпизоды, связанные с автомойкой.

Перед судом предстали восемь обвиняемых, включая Чемезова, Виктора Кухтина и Ивана Петрова. В зависимости от роли им вменяют похищения, вымогательства, грабежи, истязания и другие преступления. Дело предполагаемого организатора выделено в отдельное производство, рассмотрение которого приостановлено.

Ранее Life.ru сообщал о завершении расследования дела восьми участников ОПГ из Каменска-Уральского. Тогда стало известно, что возраст обвиняемых составляет от 18 до 51 года. Всего к уголовной ответственности по связанным с деятельностью группировки эпизодам привлекают 17 человек, причём материалы в отношении некоторых фигурантов уже рассматриваются отдельно.