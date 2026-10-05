84 тома и 15 потерпевших: Дело об издевательствах на уральской автомойке дошло до суда

Восемь фигурантов дела об издевательствах над людьми на автомойке в Каменске-Уральском предстанут перед судом. Об этом сообщила пресс-служба Свердловского областного суда.

Материалы насчитывают 84 тома. Первое заседание по существу назначено на 15 октября.

По версии следствия, в 2024 году житель Каменска-Уральского создал организованную группу и привлёк к ней знакомых. Как полагают правоохранители, в 2024–2025 годах её участники похищали людей, избивали и истязали их, грабили, а также под угрозами требовали крупные суммы денег. Потерпевшими по делу признаны 15 человек, среди них есть подростки.

Следствие также считает, что участникам группы помогал бывший инспектор ДПС. По материалам дела, он использовал свой служебный авторитет для запугивания потерпевших, а в феврале 2026 года передал сведения о расположении постов Госавтоинспекции, благодаря чему предполагаемому организатору удалось скрыться.

На скамье подсудимых окажутся Виктор Кухтин, Иван Петров, Сергей Рябов, Александр Банников, Александр Анашкин, Ярослав Данько, Всеволод Чемезов и Артём Штука. В зависимости от роли каждого им вменяют похищение человека, грабёж, вымогательство, истязание, нарушение неприкосновенности жилища и превышение должностных полномочий.

Ранее Life.ru рассказывал, что расследование дела в отношении восьми предполагаемых участников группы завершили в сентябре. Тогда сообщалось, что среди обвиняемых есть бывший сотрудник ДПС, а общее число потерпевших достигло 15 человек.