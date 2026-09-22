Похищения, пытки и вымогательства: Дело 8 членов ОПГ с «адской мойки» на Урале ушло в суд

В Свердловской области завершено расследование уголовного дела в отношении восьми предполагаемых участников организованной группы из Каменска-Уральского и Каменского района. По версии следствия, от действий 8 членов банды с «адской мойки» пострадали 15 человек, в том числе несовершеннолетние.

Дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд. Обвиняемым от 18 до 51 года. Следствие считает, что ОПГ в 2024 году создал 34-летний житель Каменска-Уральского, после чего её участники стали похищать людей, избивать и истязать их, а также вымогать деньги и совершать грабежи. Преступные эпизоды относятся к 2024–2025 годам.

Среди участников группы, по данным следствия, был бывший инспектор ДПС. Как сообщали в региональном главке МВД, впоследствии его уволили из органов по отрицательным мотивам. Следствие утверждает, что мужчина помогал сообщникам, запугивал потерпевших своим служебным авторитетом и передал предполагаемому организатору сведения о расположении постов Госавтоинспекции. Это позволило тому некоторое время скрываться.

Всего к уголовной ответственности по связанным с этим делом эпизодам привлекаются 17 человек. Дела в отношении части фигурантов уже рассматриваются судами.