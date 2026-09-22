Похищения, пытки и вымогательства: Дело 8 членов ОПГ с «адской мойки» на Урале ушло в суд
8 членов ОПГ ответят за похищения и пытки на «адской мойке» Каменска-Уральского
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В Свердловской области завершено расследование уголовного дела в отношении восьми предполагаемых участников организованной группы из Каменска-Уральского и Каменского района. По версии следствия, от действий 8 членов банды с «адской мойки» пострадали 15 человек, в том числе несовершеннолетние.
Дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд. Обвиняемым от 18 до 51 года. Следствие считает, что ОПГ в 2024 году создал 34-летний житель Каменска-Уральского, после чего её участники стали похищать людей, избивать и истязать их, а также вымогать деньги и совершать грабежи. Преступные эпизоды относятся к 2024–2025 годам.
Среди участников группы, по данным следствия, был бывший инспектор ДПС. Как сообщали в региональном главке МВД, впоследствии его уволили из органов по отрицательным мотивам. Следствие утверждает, что мужчина помогал сообщникам, запугивал потерпевших своим служебным авторитетом и передал предполагаемому организатору сведения о расположении постов Госавтоинспекции. Это позволило тому некоторое время скрываться.
Всего к уголовной ответственности по связанным с этим делом эпизодам привлекаются 17 человек. Дела в отношении части фигурантов уже рассматриваются судами.
Ранее Life.ru подробно рассказывал об этом деле и о первых задержаниях из-за пыток на автомойке. Широкую огласку история получила в начале января 2025 года. Тогда на «адскую мойку» для истязаний привезли нескольких девушек, среди которых были несовершеннолетние. Троих молодых людей задержали через несколько дней после пыток. Причиной издевательств стало то, что одна из девушек отказалась встречаться с молодым человеком, что вызвало у него агрессию и желание отомстить. Позже лидера преступной банды арестовали.
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