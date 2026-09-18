Россиянину приписали создание ОПГ и 2 года держат в тюрьме в Венесуэле без суда

Россиянин Дмитрий Роговской уже больше двух лет находится под стражей в Венесуэле по делу о подделке документов и создании преступной группы. При этом судебного решения по его делу до сих пор нет, пишет Mash.

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Роговской приехал из Иркутска в Венесуэлу в декабре 2022 года, чтобы развивать бизнес и привлекать инвестиции. По его словам, из-за ограничений для иностранцев он через посредников оформил документы о венесуэльском гражданстве по официальной процедуре, а позже рассказал об этом публично.

После отказа сотрудничать с правоохранителями и требований дать взятку против россиянина возбудили уголовное дело. Ему вменили подделку документов и создание преступного сообщества — обвинения Роговской отрицает.

По словам защиты, обвинение в создании ОПГ выглядит странно: обычно в Венесуэле такую статью применяют к делам о терроризме и наркотрафике. В случае с россиянином, утверждают адвокаты, речь идёт фактически об одном человеке. С мая 2024 года Роговской находится под стражей без вынесения приговора.

Заседания суда неоднократно переносились: среди причин называли отсутствие электричества, переводчика, болезнь участников процесса и проблемы с доставкой обвиняемого. В августе заседание не состоялось из-за неявки прокурора. Новую дату слушания назначили на 29 сентября 2026 года.

За время содержания под стражей россиянин успел побывать в четырёх учреждениях — САИМЕ, Ла-Ягуаре, Зоне 7 и Сан-Агустине. Родственники и адвокаты обращались в российские консульские службы с просьбой обратить внимание на ситуацию. Также письмо в МИД РФ и консульский департамент направил вице-президент ЕКЦС Иван Мельников.

А ранее в Таиланде задержали 31-летнюю бездомную туристку из Новороссийска, которая пробралась в храм на Пхукете и попыталась украсть собачий корм у настоятеля. С ноября 2025 года россиянка кочует по Таиланду. Девушку выгнали из ресторана, где она обитала, из-за чего ей приходится ночевать на улице.