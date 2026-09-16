У российской поэтессы украли ₽300 тысяч во время перелёта из Алматы во Вьетнам

Поэтесса из Астрахани заявила, что её обокрали прямо во время перелёта из Казахстана во Вьетнам. Из ручной клади женщины пропали около 300 тысяч рублей, пока она спала в самолёте.

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32-летняя Анна летела вместе с мужем рейсами Air Astana по маршруту Тбилиси — Алматы — Дананг. Перед вылетом супруги положили в ручную кладь конверт с $3400 — эти деньги, по словам женщины, были всеми их накоплениями. Пропажу обнаружили уже после прилёта, когда семья заселилась в апартаменты. Вместо долларов в конверте оказались несколько купюр малавийской валюты — одна из них номиналом 2000 квачей, что составляет около 98 рублей.

«Уже после прилёта, когда мы заселились в апартаменты и открыли конверт, обнаружили, что долларов там больше нет. Вместо них кто-то положил пачку совершенно другой валюты — банкноты Малави по 2000 квач», — рассказала Анна в слезах.

После случившегося россиянка обратилась в полицию Вьетнама. Там ей посоветовали обратиться в аэропорт Дананга, где сейчас пытаются разобраться в ситуации. По словам Анны, семья пока осталась без денег и не может оплатить жильё, которое они сняли на время поиска постоянного места проживания.

А ранее в Таиланде задержали 31-летнюю бездомную россиянку, которая пробралась в храм на Пхукете и попыталась украсть собачий корм у настоятеля. С ноября 2025 года туристка из Новороссийска кочует по Таиланду. Её выгнали из ресторана, где она обитала, из-за чего ей приходится ночевать на улице.