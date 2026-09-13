Уехал купаться — вернулся без телефона: Российского диджея обокрали во Вьетнаме

Российский музыкант и блогер Виктор Анищенко, выступающий под псевдонимом 55х55, лишился сумки с деньгами, документами и техникой во вьетнамском Нячанге. Вещи он оставил на берегу, пока отправился купаться, узнал SHOT.

Анищенко отдыхал на курорте и решил искупаться в море, оставив личные вещи на побережье. Пока диджей отплывал всё дальше от берега, за его сумкой, как утверждается, наблюдал местный житель. Мужчина дождался подходящего момента, забрал оставленное имущество и скрылся на другом мопеде. Догнать похитителя музыкант не смог.

В украденной сумке находились наличные, несколько банковских карт, водительские права, пауэрбанк и смартфон iPhone 15. Телефон, по словам Анищенко, злоумышленник практически сразу выключил. После происшествия у блогера остались лишь одна запасная банковская карта и часть документов. Сейчас в Нячанге он бесплатно живёт у знакомого.

55х55 — российский музыкант и диджей, известный ремиксами на высказывания и мемы с участием известных людей. Его ролики в интернете собрали около полумиллиарда просмотров.

Ранее на Пхукете суд выдал ордер на задержание 47-летнего россиянина Виталия Кобины. Местная полиция считает его причастным к краже наличных из обменного пункта, расположенного в торговом центре Central Phuket. Злоумышленник завладел суммой, превышающей 627 тысяч батов. В пересчёте на российскую валюту это около 1,47 млн рублей.