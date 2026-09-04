Петербурженка обокрала знакомого во сне и спустила его деньги на ставки

38-летняя жительница Санкт-Петербурга обокрала своего знакомого, пока тот спал, и спустила часть чужих денег на ставки. По версии следствия, женщина пришла к мужчине в гости. Она знала пароль от его смартфона, поэтому без труда разблокировала устройство и получила доступ к мобильному банку.

Злоумышленница перевела себе на счёт более 8,5 тысячи рублей. Как сообщили в прокуратуре города, похищенные средства гостья долго не берегла — часть суммы тут же ушла на игру в букмекерских конторах. Точку в этой истории поставит Красносельский районный суд, куда уже передано уголовное дело, сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

Ранее в Петербурге задержали 21-летнего местного жителя, подозреваемого в нападении на 26-летнюю женщину и разгроме её квартиры. Мужчина пришёл к ней под видом курьера и действовал по указаниям телефонных мошенников.