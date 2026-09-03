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Регион
Опубликовано 2 сентября, 21:57

Распилили сейфы болгаркой: Школьник отдал лжеагентам ценности деда на $2 млн

Подросток в Подмосковье помог мошенникам украсть у деда $2 млн

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Melnikov Dmitriy

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Melnikov Dmitriy

В Подмосковье 16-летний подросток стал участником мошеннической схемы и помог злоумышленникам похитить из дома своего дедушки золото, дорогие часы и наличные примерно на два миллиона долларов. Об этом сообщает «Рен-ТВ».

По данным СМИ, всё началось со звонка якобы из поликлиники. Под предлогом записи на рентген у школьника выманили код, а затем сообщили, что его аккаунт на «Госуслугах» взломан. Дальше подростка подключили к видеозвонку с людьми, представившимися силовиками. Они показали фальшивые удостоверения, обвинили юношу в причастности к финансированию терроризма и заставили подписать «декларацию о неразглашении».

Аферисты выяснили, что в подмосковном доме дедушки хранятся деньги и ценности. Когда мужчина уехал в Турцию, школьник приехал туда и ночью впустил двоих неизвестных. Те помогли ему распилить сейфы болгаркой. Деньги, золото и часы сложили в большой рюкзак. Утром подросток передал его девушке у пруда неподалёку, после чего переписка с кураторами была удалена.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. По словам отца подростка, исполнителей схемы уже задержали.

Мошенники маскируются под добрых соседей, чтобы воровать данные россиян
Мошенники маскируются под добрых соседей, чтобы воровать данные россиян

Похожая схема уже использовалась против несовершеннолетних. Ранее Life.ru рассказывал о 14-летней школьнице из Балашихи, которую лжесотрудники «Госуслуг», ФСБ и Центробанка убедили отдать мошенникам семейный сейф с деньгами. Ещё в одном случае 15-летний подросток в Петербурге по указанию аферистов вскрыл чужой сейф и вынес почти 2,6 млн рублей.

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Виталий Приходько
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