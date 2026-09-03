Распилили сейфы болгаркой: Школьник отдал лжеагентам ценности деда на $2 млн

В Подмосковье 16-летний подросток стал участником мошеннической схемы и помог злоумышленникам похитить из дома своего дедушки золото, дорогие часы и наличные примерно на два миллиона долларов. Об этом сообщает «Рен-ТВ».

По данным СМИ, всё началось со звонка якобы из поликлиники. Под предлогом записи на рентген у школьника выманили код, а затем сообщили, что его аккаунт на «Госуслугах» взломан. Дальше подростка подключили к видеозвонку с людьми, представившимися силовиками. Они показали фальшивые удостоверения, обвинили юношу в причастности к финансированию терроризма и заставили подписать «декларацию о неразглашении».

Аферисты выяснили, что в подмосковном доме дедушки хранятся деньги и ценности. Когда мужчина уехал в Турцию, школьник приехал туда и ночью впустил двоих неизвестных. Те помогли ему распилить сейфы болгаркой. Деньги, золото и часы сложили в большой рюкзак. Утром подросток передал его девушке у пруда неподалёку, после чего переписка с кураторами была удалена.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. По словам отца подростка, исполнителей схемы уже задержали.