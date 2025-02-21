В Каменске-Уральском задержали парней, которые пытали студенток на автомойке

В Свердловской области полиция задержала молодых людей, которые устроили жестокие пытки четырём девушкам на автомойке, их раздели, избили, облили пеной и ледяной водой. Об этом пишет RT со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Напомним, в городе Каменск-Уральский Свердловской области несколько девушек стали жертвами жестоких издевательств на автомойке. Молодые парни обливали их ледяной водой и пеной, били и таскали за волосы. Всё это «герои» сняли на видео. Затем загрузили своих жертв в мокрой одежде в машину и выбросили на улице, пригрозив расправой за попытку рассказать о случившемся. Родители потерпевших обратились в полицию. Троих молодых людей задержали через несколько дней, среди них есть несовершеннолетние. Причиной издевательств стало то, что одна из девушек отказалась встречаться с молодым человеком, что вызвало у него агрессию и желание отомстить.