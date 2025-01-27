Дональд Трамп
Специальная военная операция (СВО)
«Орешник» (ракета)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
27 января, 12:58

В МВД ответили на слухи об изнасиловании полицейскими задержанного дагестанца

МВД РФ опровергло данные о пытках задержанного в Подмосковье дагестанца

Распространённые в СМИ и социальных сетях сведения о том, что сотрудники правоохранительных органов использовали незаконные методы допроса, в том числе изнасилование, в отношении задержанного мужчины в Московской области, не соответствуют действительности. Об этом сообщили в региональном МВД России.

«Проверочными мероприятиями по поручению следователя на данном этапе установлено, что в отношении подозреваемого противоправных действий против половой неприкосновенности не совершалось, что подтверждается заключением врача государственного медицинского учреждения», — говорится в сообщении ведомства, опубликованном в телеграм-канале.

Также было отмечено, что эксперты продолжают расследование по факту возможных пыток мужчины с использованием электрошокера. Для этого была назначена судебно-медицинская экспертиза, которая поможет выяснить истинные причины появления травм у пострадавшего.

Фигурант дела о пытках в саратовской тюремной больнице найден мёртвым в СИЗО Москвы
Фигурант дела о пытках в саратовской тюремной больнице найден мёртвым в СИЗО Москвы

Ранее глава Республики Дагестан Сергей Меликов направил обращение к министру внутренних дел России Владимиру Колокольцеву и председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину. Он попросил их уделить особое внимание расследованию дела о пытках, которым якобы подвергся уроженец Дагестана Магомед Магомедов в одном из подмосковных отделов полиции.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Nikolay Gyngazov

Александра Мышляева
  • Новости
  • МВД РФ
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar