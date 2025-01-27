В МВД ответили на слухи об изнасиловании полицейскими задержанного дагестанца
МВД РФ опровергло данные о пытках задержанного в Подмосковье дагестанца
Распространённые в СМИ и социальных сетях сведения о том, что сотрудники правоохранительных органов использовали незаконные методы допроса, в том числе изнасилование, в отношении задержанного мужчины в Московской области, не соответствуют действительности. Об этом сообщили в региональном МВД России.
«Проверочными мероприятиями по поручению следователя на данном этапе установлено, что в отношении подозреваемого противоправных действий против половой неприкосновенности не совершалось, что подтверждается заключением врача государственного медицинского учреждения», — говорится в сообщении ведомства, опубликованном в телеграм-канале.
Также было отмечено, что эксперты продолжают расследование по факту возможных пыток мужчины с использованием электрошокера. Для этого была назначена судебно-медицинская экспертиза, которая поможет выяснить истинные причины появления травм у пострадавшего.
Ранее глава Республики Дагестан Сергей Меликов направил обращение к министру внутренних дел России Владимиру Колокольцеву и председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину. Он попросил их уделить особое внимание расследованию дела о пытках, которым якобы подвергся уроженец Дагестана Магомед Магомедов в одном из подмосковных отделов полиции.
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