В МВД ответили на слухи об изнасиловании полицейскими задержанного дагестанца

Распространённые в СМИ и социальных сетях сведения о том, что сотрудники правоохранительных органов использовали незаконные методы допроса, в том числе изнасилование, в отношении задержанного мужчины в Московской области, не соответствуют действительности. Об этом сообщили в региональном МВД России.

«Проверочными мероприятиями по поручению следователя на данном этапе установлено, что в отношении подозреваемого противоправных действий против половой неприкосновенности не совершалось, что подтверждается заключением врача государственного медицинского учреждения», — говорится в сообщении ведомства, опубликованном в телеграм-канале.

Также было отмечено, что эксперты продолжают расследование по факту возможных пыток мужчины с использованием электрошокера. Для этого была назначена судебно-медицинская экспертиза, которая поможет выяснить истинные причины появления травм у пострадавшего.