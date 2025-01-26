Меликов попросил глав МВД и СК проконтролировать дело о пытках дагестанца

Глава Республики Дагестан Сергей Меликов обратился к министру внутренних дел России Владимиру Колокольцеву и председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину. Чиновник попросил их лично проконтролировать ход дела о пытках уроженца Дагестана Магомеда Магомедова в одном из отделов полиции Подмосковья. Об этом он сообщил в своём Telegram-канале.

«Ситуация <…> требует самого пристального внимания! Я очень рассчитываю, что заявления его адвоката будут детально и справедливо рассмотрены, а виновные, с какой бы они ни оказались стороны, понесут заслуженное наказание», — написал глава Дагестана.