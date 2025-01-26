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Регион
26 января, 00:19

Меликов попросил глав МВД и СК проконтролировать дело о пытках дагестанца

Сергей Меликов. Обложка © Telegram / Администрация Главы РД

Сергей Меликов. Обложка © Telegram / Администрация Главы РД

Глава Республики Дагестан Сергей Меликов обратился к министру внутренних дел России Владимиру Колокольцеву и председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину. Чиновник попросил их лично проконтролировать ход дела о пытках уроженца Дагестана Магомеда Магомедова в одном из отделов полиции Подмосковья. Об этом он сообщил в своём Telegram-канале.

«Ситуация <…> требует самого пристального внимания! Я очень рассчитываю, что заявления его адвоката будут детально и справедливо рассмотрены, а виновные, с какой бы они ни оказались стороны, понесут заслуженное наказание», — написал глава Дагестана.

Меликов выразил уверенность в принципиальности Колокольцева и Бастрыкина в подобных вопросах. Он также подчеркнул, что надеется на объективное и всестороннее расследование, а также привлечение виновных к ответственности.

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Ранее схожий скандал разгорелся в Волгоградской области, где санитар до смерти избил пациента психоневрологического интерната. Родные погибшего уверены, что мужчину могли пытать голодом задолго до гибели.

Анатолий Цейко
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