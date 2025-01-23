«Кожа и кости»: Сын убитого санитаром волгоградца обвинил интернат в пытках отца голодом
Семья требует проверить интернат под Волгоградом, где погиб их родственник
В Волгоградской области семья Павла Корчагина потребовала от правоохранителей проверить, в каких условиях содержался их пожилой родственник в психоневрологическом интернате, где позже его до смерти избил санитар. Сын погибшего рассказал V1.ru, что в морге мужчина выглядел ужасно истощённым, а значит пациента могли морить голодом.
«У отца было полное истощение — кожа и кости. За один день довести человека до такого истощения невозможно. А не замечать, что пациент худеет и слабеет, для этого надо постараться. Ведь лечащий врач проводит осмотры пациентов с определённой периодичностью, наверняка докладывает руководству о состоянии каждого», — поделился он.
По его словам, интернат долго не выдавал тело погибшего и настойчиво навязывал услуги по захоронению, чтобы якобы «сгладить» конфликт. Однако сын Корчагина уверен, что сотрудники учреждения просто боялись обнажить правду, так как семья увидела бы, в каком состоянии перед смертью был их родственник. Сейчас близкие пишут во все инстанции, пытаясь привлечь внимание к проблеме и заставить соответствующие службы проверить, в каких условиях интернат содержит своих больных.
Напомним, 61-летнего пациента психоневрологического интерната (ПНИ) из Волгоградской области до смерти избил санитар. Пациент ПНИ с множественными травмами был госпитализирован в больницу, но спасти его не удалось, мужчина скончался через три дня. Возбуждено уголовное дело.
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