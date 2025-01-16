На Урале зверски убит знахарь воров в законе Лёша-колдун

В городе Березовский Свердловской области был убит местный знахарь Лёша-колдун, который лечил от тяжёлых болезней криминальных авторитетов в 90-ые годы, сообщает e1.ru. Неизвестные нанесли мужчине ножевое ранение во время бытового конфликта, после чего скрылись.

Знахарь около двадцати лет назад считался уважаемым человеком в криминальных кругах. Он «работал» с местной преступной группировкой и вором в законе по кличке Трофой. Как рассказали знакомые убитого, мужчина открыл в себе способности экстрасенса и начал лечить людей. Он якобы мог избавить не только от неврозов, но и от опухолей. При этом деньга за «исцеление» Лёша-колдун не брал.

«Лечил молитвами, водой, обязательно баня. У него были способности. Он мог тебя ни о чём не спрашивать, а просто ты садился напротив и он сам рассказывал, что тебя тревожит и что надо сделать. Лечил бесплатно», — поделился с журналистами приятель погибшего.

Как рассказала следователям жена Алексея, в новогодние праздники к нему приходило много гостей. Со всеми мужчина выпивал. Во время одного из застолий случился конфликт и знахаря ударили ножом. В больнице пострадавший заявил врачам, что сам напоролся на нож. Из-за тяжести ранения пациента ввели в состояние комы, но 16 января он скончался. Подозреваемых ищет полиция. Возбуждено уголовное дело за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.