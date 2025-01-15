Назвал геем* и получил нож: Россиянин жестоко убил друга из-за шутки за покером

Житель посёлка Поперечное в Алтайском крае убил друга за то, что тот назвал его геем*. Он набросился на него с ножом во время игры в покер, пишем SHOT.

Потасовка произошла 13 января днём. 52-летний Игорь пришёл к 56-летнему Михаилу выпить и поиграть в карты. За покером между ними завязалась ссора, в ходе которой Игорь в шутку назвал друга «голубым»*. Михаил остро отреагировал на гейскую* шуточку, схватил нож и нанёс ему несколько ударов.

Через некоторое время к Михаилу пришёл ещё один друг — 57-летний Юрий. Он и обнаружил на полу окровавленное тело Игоря. Михаил ему во всём признался, но его приятеля было уже не спасти. Он скончался на месте от полученных травм. Убийцу задержали, возбуждено уголовное дело.

А ранее сообщалось, что житель Молдавии из-за ревности поджёг дом в Подмосковье с бывшей супругой. В результате пожара женщина погибла, но мужчина, который был с ней, и сосед успели спастись.