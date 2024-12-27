Фигурант дела о пытках в саратовской тюремной больнице найден мёртвым в СИЗО Москвы

Один из восьми фигурантов уголовного дела о пытках в саратовской тюремной больнице, Виктор Шеянов, был найден мёртвым в камере СИЗО-1 «Матросская тишина» в Москве, передаёт РИА «Новости» со ссылкой на правоохранительные органы.

«По предварительной информации, 25 декабря в камере СИЗО-1 «Матросская тишина» был обнаружен мёртвым Виктор Шеянов», — говорится в публикации.

Отдельно отмечается, что на теле погибшего не было обнаружено следов насилия.

Напомним, Шеянов стал фигурантом громкого дела, связанного с пытками заключённых в Областной туберкулезной больнице №1 УФСИН по Саратовской области. Осенью 2021 года проект Gulagu.net опубликовал видео, на котором зафиксированы сцены сексуального насилия и пыток в этой больнице.