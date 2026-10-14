Девять тысяч «квадратов» огня: В Аксае ликвидировали открытое горение на складах завода
Пожарные ликвидировали открытое горение на складах завода в Аксае
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Открытое горение на территории завода «Аксайкардандеталь» в Ростовской области ликвидировали утром 14 октября. Об этом сообщила администрация Аксайского района.
Ликвидация пожара в Аксае. Видео © МЧС Ростовской области
Огонь удалось потушить в 07:42. Крупный пожар начался вечером 13 октября в складском помещении предприятия: сначала его площадь составляла около трёх тысяч квадратных метров, позднее она выросла до девяти тысяч.
Из-за возгорания перекрывали проспект Ленина на участке между улицами Гагарина и Суворова. На прилегающих улицах также временно отключали воду, чтобы обеспечить её подачу пожарным. Сотрудники предприятия успели покинуть территорию.
После пожара специалисты зафиксировали в воздухе превышение предельно допустимой концентрации взвешенных веществ и сажи.
Ранее Life.ru рассказывал, что площадь пожара на складах в Аксае выросла до девяти тысяч квадратных метров. Для борьбы с огнём наращивали группировку спасателей и техники.
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