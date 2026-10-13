МЧС: Площадь пожара на складе в Аксае выросла до 9 тысяч «квадратов»

Пожар на складе в Аксае Ростовской области охватил уже девять тысяч квадратных метров. Об этом сообщили представители МЧС России в мессенжере «Макс».

Мощный пожар в Аксае. Видео © Don Mash

К тушению привлекли дополнительные силы. Сейчас на месте работают более 100 человек и 36 единиц техники.

Очаг пожара стремительно расширяется. Если изначально сотрудники экстренных служб сообщали о 500 квадратных метров, то вскоре огонь охватил уже три тысячи, потом шесть тысяч, а на текущий момент его площадь достигла девяти тысяч квадратных метров.

Напомним, Life.ru писал, что в Аксае вспыхнули два складских помещения, где хранились пластик и деревянные поддоны. В адрес соответствующих служб поступают жалобы от населения на устойчивый запах горелого пластика. Кроме того, имеются сведения о риске перехода возгорания на расположенные рядом складские комплексы.