Дикая охота и древние силы: Поклонская рассказала, что ждёт людей в мистическую Велесову ночь

Бывший прокурор Крыма Радведа (Наталья) Поклонская поздравила подписчиков с приближающимся языческим праздником Самайн, который она также называет Велесовой ночью. В своём телеграм-канале экс-депутат Госдумы рассказала о древних поверьях, связанных с этим временем, и призвала помнить предков, помогать нуждающимся и не обманывать окружающих.

По словам Поклонской, мир постоянно меняется, однако природные циклы остаются неизменными. Она напомнила, что Самайн отмечают в ночь с 31 октября на 1 ноября, когда, согласно языческим представлениям, природа начинает погружаться в зимний сон.

«И лишь одно остаётся неизменным — Стихии», — написала она, рассуждая о связи человека с природой и традициями предков.

Особое внимание Поклонская уделила мистическим преданиям. Она рассказала о Дикой охоте — легендарном шествии сверхъестественных сил, которое, согласно некоторым европейским поверьям, появляется в тёмное время года. По её словам, эти истории напоминают человеку о необходимости самостоятельно отвечать за свои поступки.

Экс-прокурор также объяснила, как, по её представлениям, следует встречать Самайн. В эту ночь принято вспоминать умерших родственников, собираться с близкими за одним столом, зажигать огонь и делиться семейными воспоминаниями. Главный смысл праздника она видит в сохранении связи между поколениями. Отдельно Поклонская напомнила о двух запретах, которые связывает с праздничными поверьями.

«Говорят, нельзя отказывать тому, кто искренне просит о помощи. А главное недопустимо врать, иначе придется рассчитываться неминуемо», — предупредила она.

Поклонская пожелала подписчикам домашнего тепла и сохранения памяти о предках. Она отметила, что вслед за зимним покоем обязательно наступит весеннее пробуждение природы, которое в её изложении символизирует праздник Белтайн.

Тем временем депутат Виталий Милонов предложил возродить в России дореволюционные карнавалы и маскарады как альтернативу Хэллоуину, отделяя его развлекательную часть от символики, которую связывает с поклонением тёмным силам. Вместо борьбы с желанием праздновать он советует развивать свои традиции — карнавалы по образцу 1913 года, новогодние маскарады и Масленицу, чтобы российские праздники конкурировали с зарубежными.