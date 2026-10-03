Белорусский славянский комитет впервые вручил награду имени Анастасии Слуцкой — её получила Радведа (Наталья) Поклонская. Организация отметила её деятельность в Крыму и вклад в отстаивание интересов славян, говорится в сообщении комитета.

Авторы публикации провели параллель между Поклонской и княгиней Анастасией Слуцкой, которая жила на рубеже XV–XVI веков. В комитете напомнили, что после событий 2014 года Поклонская возглавила прокуратуру Крыма.

«Радведа Поклонская — первая, кто удостоен этой награды», — говорится в сообщении организации.

Среди оснований для решения комитет также назвал позицию Поклонской в отношении «Меджлиса крымскотатарского народа»*. В 2016 году она, занимая должность прокурора Крыма, обратилась в суд с требованием признать объединение экстремистским и запретить его деятельность. Сейчас «Меджлис крымскотатарского народа»* входит в перечень организаций, признанных в России экстремистскими.

Организация также напомнила о работе Поклонской в Госдуме и её голосовании против законопроекта о повышении пенсионного возраста. Награду имени Анастасии Слуцкой комитет учредил для женщин и общественных деятелей, которых намерен отмечать за мужество, общественную деятельность и защиту заявленных организацией ценностей.

Бывший прокурор Крыма и экс-депутат Госдумы Наталья Поклонская также готовит к выходу авторский фильм «Эхо Майдана: сломанный мир». В беседе с Life.ru она рассказала, что картина стала её личным осмыслением событий, которые изменили судьбы миллионов людей.

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