Киевские власти мечтали избавиться от крымчан, считая их «неправильными украинцами». Такое мнение высказала экс-прокурор Крыма и бывшый депутат Госдумы Наталья Поклонская в своём Telegram-канале.

«Двенадцать лет назад, когда захватившие власть в Киеве «политики» плевать хотели на крымчан (а вернее — мечтали избавиться от нас как от «неправильных украинцев»), они, к счастью, не имели возможности направлять на наш полуостров свои хвалёные беспилотники и ракеты. Если бы такая возможность у них была, они бы ещё тогда начали уничтожать нас физически, как и обещали», — пишет она.

По её словам, тогда Киев использовал другие меры давления на полуостров, включая энергетические ограничения, прекращение подачи воды по Северо-Крымскому каналу, а также диверсионные и террористические инциденты. Поклонская уточнила, что Крым преодолел эти события при поддержке России.

Ранее Наталья Поклонская заявила, что Россия окажется в выигрыше при любом сценарии завершения специальной военной операции, вне зависимости от того, каким будет это окончание. Помимо этого, она указала, что по окончании спецоперации внутри страны требуется удержать те ценности и установки, которые разделяло российское общество на протяжении всего периода СВО.