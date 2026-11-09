Российский певец Дима Билан зарегистрировал товарный знак «Мечтатели», под которым сможет выпускать парфюмерию, косметику и различные аксессуары. Как выяснил Life.ru, регистрация состоялась 6 ноября, а исключительные права на бренд будут действовать до марта 2036 года.

Согласно данным сервиса проверки контрагентов Rusprofile, товарный знак охватывает сразу несколько категорий продукции. Помимо духов и косметических средств, под названием «Мечтатели» артист сможет продавать очки и аксессуары к ним, компакт-диски, виниловые пластинки, песенники и музыкальные альбомы.

Кроме того, зарегистрированный бренд разрешается использовать для организации концертов и других мероприятий певца. При этом сама регистрация не означает, что Билан уже запустил производство собственной косметики или парфюмерии.

Название бренда связано с одним из хитов исполнителя. Композиция «Мечтатели» вошла в шестой студийный альбом Билана «Мечтатель», выпущенный 25 мая 2011 года.

Автором песни стал Алексей Романоф, бывший солист группы «Амега» и будущий сооснователь коллектива «Винтаж». Изначально композиция предназначалась для «Амеги», а вдохновением для неё послужил одноимённый фильм Бернардо Бертолуччи 2003 года.

Однако после распада группы песня так и не была выпущена. Позднее её услышал Билан, который немного изменил текст и записал собственную версию. Впоследствии композиция стала одним из известных хитов артиста.

Сейчас певец также является учредителем компаний ООО «РДВ с» и ООО «Тристум». Помимо этого, у Билана зарегистрировано действующее индивидуальное предпринимательство в области художественного творчества.

Ранее Life.ru сообщал, что Дима Билан официально зарегистрировал собственное имя в качестве товарного знака. Заявку артист подал в сентябре 2025 года, а в январе 2026-го Роспатент одобрил регистрацию. Исключительные права будут действовать до сентября 2035 года. Под этим брендом певец сможет заниматься рекламной деятельностью, управлять коммерческими проектами, а также оказывать услуги в сфере общественного питания и других направлениях.