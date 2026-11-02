44-летний Дима Билан показал себя в новом образе и вызвал восторг у поклонников. Певец опубликовал свежую фотографию, на которой предстал в элегантном светлом костюме и очках. К обсуждению присоединился даже рэпер Natan.

Артист выбрал сдержанный образ: фактурный пиджак, одежду в тон и очки с полупрозрачными линзами. Завершили его аккуратная борода и слегка небрежная укладка.

Подписчики не поскупились на комплименты. Особенно поклонниц впечатлило то, насколько молодо выглядит исполнитель.

«Дима, вам очень идет этот образ!», «До чего же очаровательный мужчина!», «С годами становится только лучше», — написали пользователи.

Свою оценку оставил и рэпер Natan. Он коротко прокомментировал снимок коллеги: «Чем старше, тем краше».

К слову, Билан продолжает экспериментировать не только с внешностью, но и со сценическими решениями. Ранее Life.ru рассказывал, что певец заметил сходство концертных декораций Канье Уэста со своей «планетой», которую использовал ещё в 2018 году. Артист признался, что с интересом посмотрел бы на выступление американского рэпера.