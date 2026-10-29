Суд взыскал с телеканала 1,5 млн рублей за песни Долиной, Билана и других звёзд

Московский суд обязал музыкальный телеканал Russian Musicbox выплатить 1,5 миллиона рублей за использование песен популярных российских исполнителей. Поводом для разбирательства стали 73 композиции, прозвучавшие в эфире без необходимого разрешения. Среди артистов, чьи произведения оказались в центре спора, — Лариса Долина, Дима Билан, Клава Кока и Ани Лорак. Об этом сказано в материалах Арбитражного суда Москвы.

Нарушения выявило Российское авторское общество (РАО), которое занимается защитой интересов авторов музыкальных произведений. Ещё в сентябре 2024 года организация зафиксировала трансляцию десятков популярных треков на телеканале Russian Musicbox.

В эфире тогда прозвучали «Погода в доме» Ларисы Долиной, «Лето» Клавы Коки, «Танцы» Ани Лорак, «Это была любовь» Димы Билана, «Fly 2» Zivert и «Манхэттен» группы «Банд'Эрос». Однако, как выяснилось в ходе судебного разбирательства, существовавшее у телеканала соглашение не давало права на такой способ использования композиций.

Представители Russian Musicbox настаивали, что действовали законно, поскольку ранее заключили договор с РАО. Именно этот документ стал главным предметом спора между сторонами.

Суд установил, что соглашение распространялось на передачу музыкальных произведений по кабелю, тогда как для их сообщения в телевизионном эфире требовалось отдельное разрешение. Поскольку такого договора у телеканала не оказалось, использование песен признали незаконным.

В результате суд поддержал требования Российского авторского общества и назначил компенсацию из расчёта 20 тысяч рублей за каждое нарушение. При этом две композиции прозвучали в эфире повторно, что также отразилось на итоговой сумме. Речь идёт о песнях «Бумажные письма» Юлии Ковальчук и «Внутренний ребёнок» Марка Тишмана. Каждая из них была использована дважды, поэтому в общей сложности суд учёл 75 случаев использования 73 произведений.

Итоговая сумма взыскания составила 1,5 миллиона рублей. Таким образом, наличие договора с организацией по управлению авторскими правами не избавило телеканал от ответственности: суд признал, что разрешение должно распространяться именно на тот способ использования музыки, который применяется при трансляции.