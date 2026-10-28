Концерты Долиной в 5 городах отменили из-за низких продаж билетов

Лариса Долина не выступит в намеченные даты в Москве, Петербурге, Брянске, Коломне и Обнинске. Петербургский концерт отменён, а выступления в остальных четырёх городах перенесены на 2027 год из-за низких продаж билетов. О прозаичной причине срыва шоу пишет Mash в ответ на заявления звезды о «порче и сглазе».

Из продажи исчезли билеты на ноябрьские концерты в Коломне, Брянске и Обнинске. Также отменили музыкальный вечер в московском Lюstra Bar. Новую дату выступления на этой площадке пока не объявили.

Пауза касается сольных концертов: театральные выступления певица продолжает. Так, пять декабрьский спектаклей всё же состоятся. Изменение расписания может быть связано с подготовкой новой музыкальной программы.

Ранее Life.ru рассказывал об отмене юбилейного концерта Долиной в Петербурге. Выступление в БКЗ «Октябрьский» сначала перенесли с 25 февраля на 15 ноября, а затем отменили окончательно. Площадка предложила зрителям вернуть билеты по месту покупки. Сама Лариса Долина после отмены концертов предположила, что на неё могли навести порчу.