«Планета» наша? Раскрыт неожиданный автор известной сцены, на которой выступает Канье Уэст
Дима Билан считает, что Канье Уэст повторил его «планету» из 2018 года
Обложка Дима Билан на «планете» во время концерта, 2019 год. Обложка © YouTube / Svetapoln
Канье Уэст повторил «планету», на которой выступает, изначально придуманную для шоу Димы Билана. Об этом российский артист заявил в беседе с телеграм-каналом «Звездач». Певец признался, что посетил бы концерт американского рэпера в Санкт-Петербурге, но лишь как «исследователь».
«В качестве исследователя мне интересно посмотреть, истерия вокруг него существует. Он одиозный персонаж и много противоречивого рассказывает. Мне интересно посмотреть, как он повторил мою планету Билан, которая была у меня в 2018 году», — сказал Билан.
Канье Уэст на «планете» во время концерта, 2026 год. Скриншот © ТАСС / AP / RAMON VAN FLYMEN
Напомним, 10 и 11 октября Канье Уэст даст концерты на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге. Билеты раскупили примерно за час после анонса, при этом самые доступные места исчезли буквально за считанные минуты.
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