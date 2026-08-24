«Планета» наша? Раскрыт неожиданный автор известной сцены, на которой выступает Канье Уэст

Канье Уэст повторил «планету», на которой выступает, изначально придуманную для шоу Димы Билана. Об этом российский артист заявил в беседе с телеграм-каналом «Звездач». Певец признался, что посетил бы концерт американского рэпера в Санкт-Петербурге, но лишь как «исследователь».

«В качестве исследователя мне интересно посмотреть, истерия вокруг него существует. Он одиозный персонаж и много противоречивого рассказывает. Мне интересно посмотреть, как он повторил мою планету Билан, которая была у меня в 2018 году», — сказал Билан.

Канье Уэст на «планете» во время концерта, 2026 год. Скриншот © ТАСС / AP / RAMON VAN FLYMEN

Напомним, 10 и 11 октября Канье Уэст даст концерты на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге. Билеты раскупили примерно за час после анонса, при этом самые доступные места исчезли буквально за считанные минуты.