«К приезду Канье Уэста готова»: 46-летняя Слава прикрыла грудь розами и станцевала перед подписчиками

Певица Слава (настоящее имя — Анастасия Сланевская) устроила откровенные танцы в прозрачном платье-сетке, надетом на голое тело. Грудь 46-летняя артистка прикрыла двумя розами.

Славу сравнили с Бритни Спирс после танца в прозрачном платье. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ nastya_slava

«К приезду Кенни готова! Не ругайте бабулю! Ну хочу чудить и буду!» — подписала видео Слава. Судя по публикации, артистка обыграла ожидающийся приезд Канье Уэста в Россию.

Реакция аудитории оказалась неоднозначной. Одни подписчики похвалили фигуру певицы и её смелость, другие сочли образ слишком вызывающим. В комментариях Славу начали сравнивать с Бритни Спирс и Анастасией Волочковой.

За последние месяцы артистка не раз откровенно рассказывала о непростом эмоциональном состоянии. В марте она признавалась, что чувствовала себя преданной близкими и ежедневно плакала.

Позднее певица сообщала, что состояние улучшилось. По её словам, она отказалась от алкоголя и сигарет, принимала назначенные антидепрессанты и больше времени проводила с семьёй. В августе Слава, впрочем, прервала многомесячный период трезвости.

Ранее Life.ru рассказывал, как дочь Славы Александра Морозова отреагировала на алкогольный срыв матери. Девушка назвала случившееся «терапевтическим срывом» и призвала не делать из одного эпизода трагедию. Позже она сообщила, что остаётся рядом с матерью, а сама певица вновь старается вернуться к трезвому образу жизни.