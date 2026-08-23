«Так бьёт, Ye, комбат»: Расторгуев разрешил Канье Уэсту спеть хит «Любэ» в России

Лидер группы «Любэ» Николай Расторгуев не возражает, если американский рэпер Канье Уэст исполнит на российских концертах песню «Комбат». Об этом пишет РИА «Новости».

«Пусть поёт, здесь не требуется разрешение», — сказал Расторгуев.

Музыкант также призвал не искать особого смысла в приезде Уэста в Россию. По его мнению, речь идёт об обычной работе гастролирующего артиста: рэпер выступит перед публикой, соберёт аудиторию и заработает на концертах.

Ранее Life.ru писал, что все билеты на выступление Канье Уэста в Петербурге раскупили примерно за час после старта продаж. Самые доступные места исчезли за считаные минуты. Концерты рэпера запланированы на 10 и 11 октября на «Газпром Арене».