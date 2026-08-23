«Так бьёт, Ye, комбат»: Расторгуев разрешил Канье Уэсту спеть хит «Любэ» в России
Расторгуев разрешил Канье Уэсту исполнить «Комбат» на концерте в России
Обложка © ТАСС / Александр Щербак, ZUMA / Javier Rojas
Лидер группы «Любэ» Николай Расторгуев не возражает, если американский рэпер Канье Уэст исполнит на российских концертах песню «Комбат». Об этом пишет РИА «Новости».
«Пусть поёт, здесь не требуется разрешение», — сказал Расторгуев.
Музыкант также призвал не искать особого смысла в приезде Уэста в Россию. По его мнению, речь идёт об обычной работе гастролирующего артиста: рэпер выступит перед публикой, соберёт аудиторию и заработает на концертах.
Ранее Life.ru писал, что все билеты на выступление Канье Уэста в Петербурге раскупили примерно за час после старта продаж. Самые доступные места исчезли за считаные минуты. Концерты рэпера запланированы на 10 и 11 октября на «Газпром Арене».
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