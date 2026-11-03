Жёны послов Украины, Италии и Эстонии в Австралии покинули Международный женский клуб Канберры после того, как в организацию приняли Ирину Петракову — супругу российского посла Михаила Петракова. Руководство клуба заявило, что отказ в членстве по признаку страны происхождения мог бы нарушить антидискриминационное законодательство Австралии.

Как сообщает Politico, пезидент клуба Сэнди Кейн объяснила, что организация получила юридическую консультацию, согласно которой отказ женщине только из-за её российского происхождения мог бы противоречить действующим в Австралии нормам о недискриминации.

Супруга украинского посла Лиана Мирошниченко заявила в письме членам клуба, что её возражения связаны не с национальностью Петраковой, а с её статусом супруги российского дипломата.

По словам Мирошниченко, для неё этот вопрос носит личный характер. Она утверждает, что потеряла родственников и друзей во время конфликта на Украине, поэтому считает присутствие Петраковой в клубе неприемлемым.

При этом руководство клуба свою позицию не изменило. По данным Politico, Петракова осталась членом организации.

Международный женский клуб Канберры объединяет представительниц дипломатического сообщества и женщин разных национальностей, живущих в австралийской столице. Возникший спор показал, как политические разногласия между государствами могут переноситься и на неформальные дипломатические площадки.