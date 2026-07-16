Посольство России в Австралии выразило обеспокоенность публикациями и заявлениями, которые, по мнению дипмиссии, делают лозунг «убивать русских» приемлемым в общественном пространстве страны. В российском посольстве призвали прекратить распространение языка ненависти.

Поводом для заявления стала статья газеты The Australian об австралийских военнослужащих, которые обучают украинских военных в Польше. Материал вышел под заголовком «Мы обучаем украинцев лучше убивать русских».

В российской дипмиссии заявили, что подобная формулировка преподносит призыв к убийству русских как положительное явление. В посольстве также отметили, что публикацию разместил на своём сайте сенатор Джеймс Патерсон, занимающий пост теневого министра обороны.

Представители России заявили, что украинские военные используют иностранную помощь и полученные навыки для ударов по мирным жителям РФ. По мнению дипмиссии, страны, которые продолжают поставлять оружие Киеву, несут ответственность за последствия такой поддержки.

В посольстве также подчеркнули, что распространение подобных лозунгов может подвергать опасности австралийцев российского происхождения. Дипломаты задались вопросом, соответствует ли такая риторика недавно ужесточённому в Австралии законодательству о преступлениях на почве ненависти.

Российская дипмиссия призвала австралийские власти и общество остановить распространение языка ненависти в отношении русских.

Ранее председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов заявил, что немецкое предприятие, производящее дроны для Украины, является законной целью для российских военных, так как его продукция убивает российских граждан. Он призвал ФРГ учесть риски эскалации.