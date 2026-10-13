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Регион
Опубликовано 13 октября, 17:04

Директора «Красгорпарка» арестовали за взятку в 400 тысяч рублей

Директора «Красгорпарка» Эдуарда Веккессера арестовали по подозрению в получении взятки в размере 400 тысяч рублей. Деньги, по версии следствия, предназначались за беспрепятственную приёмку строительных работ на одном из культурно-развлекательных объектов города. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на региональное управление Следственного комитета.

Следователи полагают, что в течение 2026 года руководитель муниципального учреждения получил указанную сумму несколькими частями. За вознаграждение он должен был обеспечить приёмку работ по благоустройству без препятствий.

Уголовное дело возбудили по статье о получении должностным лицом взятки в крупном размере за незаконные действия. Основанием послужили материалы, переданные региональным управлением ФСБ.

Суд избрал Веккессеру меру пресечения в виде заключения под стражу. Обстоятельства предполагаемой коррупционной сделки устанавливаются в рамках расследования.

«Красгорпарк» занимается управлением общественными пространствами Красноярска. Учреждение создали в 2020 году, а Веккессер возглавил его осенью 2025-го.

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Ранее Life.ru сообщал об аресте бывшего министра тарифной политики Красноярского края Александра Ананьева. В апреле 2026 года суд отправил экс-чиновника под стражу по делу о взятке в пять миллионов рублей, которую, по версии следствия, он получил за действия в интересах коммерческой организации.

Больше новостей о коррупционных расследованиях и уголовных делах — в разделе «Криминал» на Life.ru.

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Наталья Демьянова
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