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Регион
Опубликовано 12 октября, 17:17

Дважды лучшая, а теперь в СИЗО: «Народного участкового» Тулы арестовали за взятку

Двукратный «Народный участковый» Тулы арестована за взятку в 200 тысяч рублей

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT

В Туле по делу о взятке в 200 тысяч рублей арестовали сотрудницу полиции, которая два года подряд побеждала в региональном конкурсе «Народный участковый». О заключении женщины под стражу сообщила пресс-служба судов Тульской области.

Фигурантка занимает должность заместителя начальника отдела участковых уполномоченных МОМВД России «Богородицкий». По сведениям «Московского комсомольца», речь идёт о Екатерине Ф., которую признавали лучшей в своей профессии в 2023 и 2024 годах. Теперь полицейскую обвиняют в получении крупного незаконного вознаграждения.

По версии следствия, в октябре 2026 года женщина предложила местному жителю за деньги избавить его сына от уголовного преследования. Молодой человек оказался причастен к подделке водительского удостоверения. Цена вопроса — 200 тысяч рублей.

«В машине на улице Дмитрия Ульянова в Туле он передал деньги должностному лицу, после чего женщину задержали», — рассказали в судебной пресс-службе.

Ближайшие два месяца обвиняемая проведёт под стражей. В случае признания виновной ей грозит от семи до 12 лет лишения свободы со штрафом. Альтернативным наказанием может стать денежное взыскание в размере от двух до четырёх миллионов рублей.

Задержанному главе парка «Патриот» вменяют взятку в 18 млн рублей
Задержанному главе парка «Патриот» вменяют взятку в 18 млн рублей

Ранее Life.ru сообщал о задержании высокопоставленного сотрудника уголовного розыска МВД Татарстана по подозрению в получении взятки. По версии правоохранителей, заместитель начальника отдела по борьбе с организованной преступностью через посредников получал деньги за бездействие в отношении лиц, причастных к незаконной деятельности в Казани и Набережных Челнах.

Больше новостей о расследованиях коррупционных преступлений и уголовных делах — в разделе «Криминал» на Life.ru.

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Владимир Озеров
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