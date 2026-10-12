Дважды лучшая, а теперь в СИЗО: «Народного участкового» Тулы арестовали за взятку

В Туле по делу о взятке в 200 тысяч рублей арестовали сотрудницу полиции, которая два года подряд побеждала в региональном конкурсе «Народный участковый». О заключении женщины под стражу сообщила пресс-служба судов Тульской области.

Фигурантка занимает должность заместителя начальника отдела участковых уполномоченных МОМВД России «Богородицкий». По сведениям «Московского комсомольца», речь идёт о Екатерине Ф., которую признавали лучшей в своей профессии в 2023 и 2024 годах. Теперь полицейскую обвиняют в получении крупного незаконного вознаграждения.

По версии следствия, в октябре 2026 года женщина предложила местному жителю за деньги избавить его сына от уголовного преследования. Молодой человек оказался причастен к подделке водительского удостоверения. Цена вопроса — 200 тысяч рублей.

«В машине на улице Дмитрия Ульянова в Туле он передал деньги должностному лицу, после чего женщину задержали», — рассказали в судебной пресс-службе.

Ближайшие два месяца обвиняемая проведёт под стражей. В случае признания виновной ей грозит от семи до 12 лет лишения свободы со штрафом. Альтернативным наказанием может стать денежное взыскание в размере от двух до четырёх миллионов рублей.

Ранее Life.ru сообщал о задержании высокопоставленного сотрудника уголовного розыска МВД Татарстана по подозрению в получении взятки. По версии правоохранителей, заместитель начальника отдела по борьбе с организованной преступностью через посредников получал деньги за бездействие в отношении лиц, причастных к незаконной деятельности в Казани и Набережных Челнах.