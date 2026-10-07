Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 7 октября, 16:00

Задержанному главе парка «Патриот» вменяют взятку в 18 млн рублей

Обложка © kremlin.ru

Обложка © kremlin.ru

Генеральному директору парка «Патриот» Игорю Васильеву вменяется получение взятки в размере 18 млн рублей. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

«Сумма взятки, в получении которой подозревается Васильев, составляет 18 млн рублей, что является особо крупным размером», — рассказал собеседник агентства.

При этом обвинение Васильеву пока не предъявлено. В ближайшее время суд должен избрать ему меру пресечения.

Одним хрущёвка, а другим особняк и ресторан в Сочи: Как живут семьи задержанного главы «Патриота» Игоря Васильева
Одним хрущёвка, а другим особняк и ресторан в Сочи: Как живут семьи задержанного главы «Патриота» Игоря Васильева

Гендиректора «Патриота» задержали по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. Минобороны заявило, что оказывает военно-следственным органам максимальное содействие в расследовании дела.

История уголовных дел вокруг руководства парка началась раньше. В августе 2025 года бывшего директора «Патриота» Вячеслава Ахмедова приговорили к пяти годам колонии за мошенничество и служебный подлог. Суд установил, что он участвовал в незаконном строительстве объектов на участке бывшего замминистра обороны Павла Попова. Сам Попов в апреле 2026 года получил 19 лет лишения свободы.

Больше новостей о расследованиях коррупционных преступлений и уголовных делах — в разделе «Криминал» на Life.ru.

BannerImage
Милена Скрипальщикова
  • Новости
  • Криминал
  • Происшествия
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar