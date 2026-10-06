В Татарстане задержали сотрудника уголовного розыска за взятку

Сотрудника Управления уголовного розыска МВД по Татарстану задержали по подозрению в получении денежного вознаграждения за непринятие мер против лиц, причастных к незаконной деятельности, сообщили ТАСС в МВД по Республике Татарстан.

Причастность полицейского к противоправной деятельности предварительно установили сотрудники собственной безопасности регионального МВД совместно с УФСБ России по Татарстану. По версии правоохранителей, деньги подозреваемый получил через посредников. Взамен он якобы не предпринимал мер в отношении людей, связанных с организацией незаконной деятельности на территории Казани и Набережных Челнов.

Речь идёт о заместителе начальника отдела по борьбе с организованной преступностью Управления уголовного розыска МВД по Татарстану. В официальном сообщении ведомства должность задержанного настолько подробно не раскрывается.

В МВД подчеркнули, что в случае подтверждения вины сотрудника уволят из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и привлекут к предусмотренной законом ответственности. Его руководителям также грозит строгая дисциплинарная ответственность.

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