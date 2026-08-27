500 миллионов штрафа и 12 лет колонии: Миллиардер Ушерович получил приговор за взятки

Басманный суд Москвы заочно приговорил совладельца группы компаний «1520» Бориса Ушеровича к 12 годам колонии строгого режима и штрафу в 500 млн рублей. По версии следствия, он передал бывшему полковнику МВД Дмитрию Захарченко взятки на 1,4 млрд рублей.

Сам подсудимый находится в розыске, поэтому дело рассматривалось без его участия. Гособвинение в прениях просило назначить ему 13 лет заключения и такой же штраф.

Следствие считает, что Захарченко около десяти лет получал деньги за покровительство организованной преступной группе. В неё, по данным правоохранителей, также входили совладелец «1520» Иван Станкевич, бывший сотрудник Инкредбанка Дмитрий Моторин и совладелец Интерпрогрессбанка Валерий Маркелов.

Захарченко задержали осенью 2016 года по нескольким коррупционным эпизодам. Впоследствии он получил 12,5 года колонии, а в мае 2023 года Пресненский суд Москвы с учётом предыдущего приговора назначил ему 16 лет строгого режима.

Широкую известность дело получило после обнаружения в квартире сестры полковника почти 9 млрд рублей в разных валютах. Происхождение этих средств Захарченко объяснить не смог, а деньги были обращены в доход государства.

Ранее бывшую главу управления капстроительства Белгорода Инну Ткачёву приговорили к восьми годам колонии за взятку в 2 млн рублей. По данным следствия, деньги она получила от коммерческой фирмы за содействие в получении подрядов на капремонт домов и беспрепятственную приёмку работ. Ткачёва признала вину.