Родственник бывшего вице-главы Петербурга Албина получил десять лет за взятки

Красногвардейский районный суд Санкт-Петебурга вынес приговор по делу родственника бывшего вице-губернатора Игоря Албина. Александра признали виновным в коррупции — по версии следствия, будучи главой управления механизации «Мостотреста» он требовал с подчинённых ежемесячные взносы за покровительство. Из 6,5 миллиона рублей часть предназначалась для вышестоящего руководства организации, рассказали в Объединённой пресс-службе судов Северной столице.

Приговор Александру Албину в Красногвардейском суде Петербурга. Видео © Telegram / Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга

При этом следователь, который вёл дело, сам стал фигурантом расследования. Слугу закона уличили в фальсификации доказательств, превышении должностных полномочий и служебном подлоге. Приговором суда Албин получил десять лет колонии строгого режима, штраф в 15 миллионов рублей и запрет на занятие аналогичных должностей сроком на десять лет.

Осуждённый не признал вину и в последнем слове утверждал, что не совершал инкриминируемого преступления. Его взяли под стражу в зале суда.

Напомним, Игорь Албин занимал пост вице-губернатора Петербурга в 2014-2018 годах. Недавно под статью попал другой родственник экс-чиновника — его сын Александр. Мужчину обвинили в убийстве. По версии следствия, 10 августа он заколол ножом знакомого. Жертва успела выбежать в подъезд, но скончалась в больнице. Фигуранта заключили под стражу.