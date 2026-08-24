Следователь — рекордсмен по взяткам нашёл любовь в ИК строгого режима и женился второй раз

Бывший следователь Марат Тамбиев, который получил самый большой срок за взятку в истории России, женился прямо в колонии. Единственный человек, который регулярно навещает Тамбиева в нижегородской колонии строгого режима, — его новая жена. Ей 28 лет, пишет SHOT.

Новая жена бывшего следователя Марата Тамбиева. Фото © SHOT

Пара познакомилась в 2021 году, когда Тамбиев развёлся с первой супругой. Девушка навещала его ещё в следственном изоляторе, отправляла продукты и сигареты. А когда его перевезли в колонию в городе Бор, она стала приходить на длительные трёхсуточные свидания и в итоге вышла за него замуж.

Сама девушка родом из Дербента, приехала в Москву зарабатывать. Сначала работала официанткой и помощницей менеджера, а потом устроилась секретарём к заместителю руководителя в ФАС.

По версии следствия, в 2020–2022 годах Тамбиев брал у хакеров из группировки Infraud Organization деньги и биткоины за нужные им решения по делам. Это самая крупная взятка в истории России — 2718 биткоинов, что тогда равнялось примерно 7,3 миллиарда рублей. За это экс-следователя приговорили к 16 годам тюрьмы.