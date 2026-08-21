Экс-начальницу капстроительства Белгорода отправили в колонию на 8 лет за взятку

Бывшую руководительницу управления капитального строительства Белгорода Инну Ткачёву отправили в колонию на восемь лет. Об этом рассказал «Коммерсант».

Наказание женщина получила за взятку в 2 миллиона рублей. Деньги ей передала коммерческая фирма, чтобы получить подряды на капремонт жилых домов. Свою вину Ткачёва признала. Пока шло разбирательство, она полгода успела поруководить управлением капремонта и строительства в администрации Макеевки в ДНР.

Как считает следствие, взамен на деньги чиновница пообещала помогать подрядчику. Речь шла о том, чтобы без препятствий принимать выполненные работы, быстро их оплачивать и не обращать внимания на недоделки. Материалы для возбуждения дела предоставило УФСБ. С 2019 по 2022 год Ткачёва возглавляла управление капстроительства в Шебекинском округе, затем полгода работала на такой же должности в Белгороде, а с конца 2023 года трудилась заместителем директора регионального Фонда содействия реформированию ЖКХ.

Также ранее Мещанский суд Москвы вынес приговоры двум бывшим заместителям губернатора Белгородской области — Владимиру Базарову и Рустэму Зайнуллину. Их осудили на 19 и 20 лет колонии соответственно. Дело касалось хищений при возведении оборонительных сооружений вдоль границы с Украиной. Помимо сроков, обоих оштрафовали примерно на полмиллиарда рублей и запретили занимать государственные посты более десяти лет.