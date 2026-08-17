18 лет колонии и многомиллиардные взыскания: Суд вынес решение по делу экс-главы «ТНС энерго»

Тверской суд Москвы удовлетворил гражданские иски почти на 15 млрд рублей по делу бывшего гендиректора холдинга «ТНС энерго» Дмитрия Аржанова и других фигурантов. Об этом сообщили в пресс-службе Мосгорсуда.

В пользу «Россети Центр и Приволжье» суд постановил взыскать более 12,8 млрд рублей, ещё свыше 2,1 млрд рублей — в пользу «Россети Центр». Кроме того, у осуждённых конфисковали в доход государства движимое и недвижимое имущество, деньги на банковских счетах и доли в уставных капиталах коммерческих организаций.

Аржанова приговорили к 18 годам колонии строгого режима и штрафу в размере 850 млн рублей. Ему также запретили занимать руководящие должности в коммерческих организациях.

Бывшего гендиректора холдинга признали виновным в организации преступного сообщества и мошенничестве в особо крупном размере. По версии обвинения, преступная схема была связана с хищением средств у сетевых компаний. Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован в апелляционном порядке.

Ранее суд в Псковской области вынес приговор зампреду партии «Яблоко» Льву Шлосбергу*. Он осуждён на 12 лет и 1 месяц колонии с запретом заниматься администрированием в течение семи лет по совокупности трёх дел.

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