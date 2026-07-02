В Дагестане задержали участников ОПГ, похитивших 110 тонн нефти

В Дагестане задержаны четверо предполагаемых участников организованной преступной группы, которых подозревают в хищении порядка 110 тонн нефтепродуктов. Уголовное дело возбуждено Следственным комитетом России, сообщает пресс-служба ведомства.

По версии следствия, житель республики в 2025 году создал ОПГ для незаконной добычи сырья из скважин в Ногайском районе. С сентября 2025-го по март 2026-го фигуранты похищали нефть и продавали её на перерабатывающие предприятия.

Кроме того, организатор предложил сотруднику полиции взятку в 200 тысяч рублей за беспрепятственный проезд грузовика с похищенным топливом. Правоохранитель сообщил о попытке подкупа руководству, после чего передача денег была задокументирована сотрудниками МВД и ФСБ.

Дело возбуждено по статьям о краже в особо крупном размере, совершённой организованной группой, и о даче взятки должностному лицу. Следствие намерено ходатайствовать об аресте задержанных.

Ранее на Камчатке возбуждено уголовное дело о легализации денежных средств в особо крупном размере в отношении четырёх членов организованной группы, которые, по версии следствия, с 2019 по 2025 год вывели через подконтрольные структуры более миллиарда рублей. Средства распределялись между фирмами и ИП, часть из которых была фиктивной, что позволило «заморозить» деньги на счетах и затем легализовать их через цепочку операций.