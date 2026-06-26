700 млн через «однодневки»: На Камчатке вскрыли крупную схему хищения

Уголовное дело о легализации крупных денежных сумм возбуждено на Камчатке. В центре расследования оказались четыре участника организованной группы. Об этом сообщили в СУ СК России по региону.

На Камчатке расследуют отмывание свыше 700 млн рублей через фирмы. Видео © VK / СУ СК России по Камчатскому краю

«Возбуждено уголовное дело в отношении четырех членов ОПГ, подозреваемых в легализации денежных средств в особо крупном размере, совершенной с использованием служебного положения», — говорится в сообщении.

Следствие считает, что с 2019 по 2025 год через подконтрольные структуры могло быть выведено более миллиарда рублей. Потоки средств распределялись между фирмами и индивидуальными предпринимателями, часть из которых фактически не вела хозяйственной деятельности. Использование фиктивных компаний позволило временно «заморозить» деньги на счетах, после чего началась их последующая легализация через цепочку операций.

К схеме, по данным следствия, был подключён служебный ресурс одного из фигурантов. Через него проходили финансовые транзакции, позволившие придать средствам вид законного происхождения. Всего зафиксировано свыше тысячи операций на сумму около 443 миллионов рублей, а также несколько крупных сделок ещё на 269 миллионов. Итоговый объём легализованных средств оценивается минимум в 712 миллионов рублей. Расследование продолжается, устанавливаются возможные соучастники и дополнительные эпизоды.

Ранее сообщалось, что в Камчатском крае расследование началось после задержания двух курьеров в Петропавловске-Камчатском. У них изъяли около 600 граммов мефедрона, после чего удалось выйти на организаторов схемы. Задержанные работали на подпольный интернет-магазин, через который распространялись запрещённые вещества. В ходе дальнейших мероприятий был установлен предполагаемый куратор площадки — 44-летний житель Балашихи.