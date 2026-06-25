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Регион
25 июня, 16:46

Укравшая золотые монеты сотрудница банка закопала деньги в парке

Обложка © пресс-служба судов общей юрисдикции Петербурга

Обложка © пресс-служба судов общей юрисдикции Петербурга

Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга отправил под домашний арест менеджера по работе с клиентами Дарью Еркаеву, подозреваемую в краже золотых инвестиционных монет на сумму более 2 млрд рублей. Об этом сообщила глава объединённой пресс-службы судов города Дарья Лебедева.

По версии следствия, Еркаева может быть причастна к делу вместе с руководителем банковского офиса и ещё одним менеджером, ранее уже ставшими фигурантами расследования. В ходе заседания отмечалось, что одна из участниц схемы передавала Еркаевой денежное вознаграждение за участие в операциях.

Сама подозреваемая заявила, что испугалась и якобы избавилась от полученных денег, закопав их в парке. Суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста до 20 августа 2026 года. Еркаева не возражала против такого решения.

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Как уже сообщалось, в Санкт-Петербурге сотрудницы банка вместе с сообщниками похитили из хранилища золотые монеты «Победоносец» разных номиналов на космическую сумму. Всего было похищено почти 8,9 тысячи монет, их общая стоимость оценивается примерно в 2 миллиарда рублей. Участники преступления распорядились похищенным по своему усмотрению. Одну из фигуранток дела — менеджера банка Ирину Порываеву — задержали. Суд отправил её под домашний арест до 20 августа 2026 года. А её начальница Инна Андреева была взята под стражу.

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Татьяна Миссуми
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