«Наркобарон» из Балашихи отмыл больше 100 млн рублей через криптовалюту

Правоохранители заподозрили владельца теневого интернет-магазина запрещённых веществ в отмывании преступных доходов на сумму свыше 100 миллионов рублей. Мужчину задержали и отправили под арест. Об этом сообщили в УМВД России по Камчатскому краю.

Следователи в Камчатском крае выявили схему легализации денежных средств, полученных от незаконной торговли наркотиками. Фигурантом дела стал 44-летний житель Балашихи, которого считают организатором онлайн-площадки по продаже запрещённых веществ. На подозреваемого вышли после задержания в Петропавловске-Камчатском двух курьеров. При них обнаружили около 600 граммов мефедрона. По версии правоохранителей, оба работали на подпольный интернет-магазин.

После этого сотрудники полиции отправились в Московскую область. Там мужчину задержали по месту жительства, а затем этапировали на Камчатку для проведения следственных действий. По предварительным данным, с мая 2023 года по апрель 2025-го фигурант удалённо управлял сетью распространителей в различных регионах России и координировал их работу через интернет.

Оплату за незаконную деятельность он получал в криптовалюте. Затем цифровые активы переводились в рубли и поступали на банковские счета. Следствие считает, что таким способом подозреваемый легализовал более 100 миллионов рублей, полученных преступным путём. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Суд избрал мужчине меру пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается.

Ранее стало известно о возбуждении уголовного дела против россиянки, которая попыталась ввезти из Китая партию лекарственного препарата с запрещённым в РФ компонентом. Во время прохождения таможенного контроля женщина не указала в декларации 132 пакетика порошка общим весом 127 граммов. Позднее экспертиза установила, что в составе средства содержится дигидрокодеин — опиоидный анальгетик, оборот которого на территории России запрещён.