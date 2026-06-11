В Москве таможенники изъяли свыше тонны вещества, которое использовалось для производства мефедрона. Поставка шла из Центральной Азии в составе сборного груза. Об этом Life.ru сообщили в главном управлении по борьбе с контрабандой ФТС России и Московской таможни.

В Москве изъяли более тонны «полуфабрикатов» для производства мефедрона. Фото © Предоставлено Life.ru

В ходе проверки была пресечена попытка ввоза 1024 килограммов прекурсора, предназначенного для изготовления наркотических средств. По оценкам специалистов, из этого объёма можно было бы произвести более 800 килограммов мефедрона, стоимость которого на чёрном рынке превышает 2,4 млрд рублей. Перемещение запрещённого вещества осуществлялось в фуре со сборным грузом, где также находились запчасти для самокатов, автомобильные детали и чайные сервизы.

После разгрузки на одном из московских складов оперативники обнаружили 40 пластиковых канистр с прозрачной жидкостью, обладающей характерным запахом. Экспертиза установила, что изъятое вещество является прекурсором 1-(4-метилфенил)пропан-1-оном, используемым в производстве наркотических средств. Следственные органы возбудили уголовное дело по статье о контрабанде прекурсоров в особо крупном размере. Санкция инкриминируемой статьи предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

Ранее сотрудники ФТС пресекли канал контрабанды наркотиков из Европы, организованный через международные почтовые отправления. Схему организовал 27-летний житель Находки, который заказывал запрещённые вещества за рубежом и распространял их на территории России. Речь идёт об амфетамине, мефедроне, гашише и кокаине, которые, как предполагается, он реализовывал через интернет по всей стране.