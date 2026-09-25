Директора «Куршской косы» отправили в СИЗО по делу о вырубке леса

Директора национального парка «Куршская коса» Анатолия Калину заключили под стражу до 25 октября по делу о незаконной вырубке леса. Такое решение принял Ленинградский районный суд Калининграда, сообщает «Новый Калининград».

Поводом для ужесточения меры пресечения стали предполагаемые нарушения ранее установленных ограничений. Следствие утверждает, что обвиняемый продолжал пользоваться телефоном и интернетом, контактировал со свидетелями и оказывал давление на подчинённых. Чтобы скрыть своё участие в разговорах, он, по версии правоохранителей, даже применял приложение для изменения голоса.

Защита с представленными доводами не согласилась. Адвокат указал, что телефон, через который совершались звонки, принадлежит супруге его доверителя Наталье. При этом доказательств использования устройства самим Калиной, по словам юриста, предоставлено не было.

Напомним, уголовное дело связано с предполагаемым уничтожением более 150 кубометров деревьев для строительства туристического глэмпинга. По версии следствия, работы проводились в 2021 году совместно со знакомым директора и другими лицами. Причинённый национальному парку ущерб оценили в 12,8 млн рублей. Ранее Life.ru сообщал, что в январе Калину отправили под домашний арест после предъявления обвинения в незаконной рубке. По данным следствия, участок площадью около гектара готовили под туристическую застройку для знакомого руководителя.