Директора стройфирмы в Омске дисквалифицировали за долги по зарплате на ₽50 млн

Директора омского ООО «СтройТраст» дисквалифицировали на год за неоднократные задержки зарплат сотрудникам. Общая сумма задолженности перед более чем 100 работниками превысила 50 млн рублей, сообщили в прокуратуре Омской области.

Проверка показала, что в компании задерживали не только зарплату, но и отпускные, а также окончательные выплаты при увольнении. В течение года прокуратура принимала меры, после которых предприятие погашало долги перед сотрудниками.

В отношении руководителя возбудили три административных дела по части 7 статьи 5.27 КоАП РФ. Эта норма применяется при повторной невыплате зарплаты в установленный срок лицом, которое уже привлекалось к ответственности за аналогичное нарушение.

Суд назначил директору наказание в виде дисквалификации сроком на один год. Это лишает его права занимать руководящие должности в организациях на протяжении указанного периода.

Параллельно расследуется уголовное дело по статье 145.1 УК РФ о невыплате заработной платы. Ход расследования и восстановление трудовых прав работников остаются на контроле прокуратуры.

Ранее Life.ru сообщал, что прокуратура помогла сотрудникам московской компании вернуть более 278 млн рублей долгов по зарплате. Без денег тогда оставались свыше 2,5 тысячи работников, которым не платили за апрель и май 2026 года. После вмешательства надзорного ведомства компания полностью погасила задолженность и восстановила трудовые права сотрудников.